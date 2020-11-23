В Пуровском районе проведут научное исследование по анализу запасов рыбы Фото: pixabay.com

Антон Колодин продолжает работу в отдаленных поселениях района. На прошлой неделе он посетил фактории и стойбища пуровских сельскохозяйственных общин: «Еты-Яля», «Ича» (фактория Быстринка), «Харампуровская» и «Ича» (оз. Часельское). Там он встретился с работниками местных предприятий - жителями, ведущими традиционный образ жизни, и выслушал их пожелания.

Больше всего вопросов было в части социальной сферы. В связи с этим глава района велел организовать вылет специалистов различных профильных служб в село Халясавэй, которые смогут проконсультировать как местных пуровчан, так и близлежащих стойбищ.

Также особое внимание было уделено запасам рыбы.

-В южной части района, в рыбопромысловой зоне «Еты-Яля», наблюдается низкий уровень рыбы в реках. Совместно с департаментом агропромышленного комплекса ЯНАО запланировали провести научное исследование по анализу запасов рыбы в водоемах всего района. Дал поручение рыбопромысловым предприятиям дополнительно ориентировать производство на другие виды продукции - сбор дикоросов, производство мяса оленя, охотпромысел, - сообщил Антон Колодин.

Также, по его словам, в следующем году будет установлено дополнительное холодильное оборудование на 120 тонн для хранения рыбы. Кроме того, намечен ремонт плавбазы на фактории Быстринка.

-Проработаем вопрос организации работы магазина или доставки продуктов жителям фактории оз. Часельское не реже одного раза в месяц, - добавил главай района.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Пуровском районе намерены развивать пушное звероводство. Главная задача - сохранить соболиную ферму (подробнее)