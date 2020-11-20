В Пуровском районе намерены развивать пушное звероводство Фото: pixabay.com

В Пуровском районе продолжается работа по развитию сельского хозяйства. Основной акцент делается на оленеводство, рыболовство и звероводство.

На днях в муниципалитете состоялась встреча с представителями окружной делегации, в состав которой вошли директора департаментов агропромышленного комплекса и коренных малочисленных народов Севера Виктор Югай и Инна Сотруева, также в работе принял участие руководитель совхоза «Верхне-Пуровский» Надир Гаджиев, чья деятельность охватывает основные направления в сельскохозяйственном секторе района. Совместно с Антоном Колодиным они обсудили сохранение пушного фермерства и уточнение механизма поддержки тундрового и лесного оленеводства.

-Северное оленеводство занимает ведущее место в сельском хозяйстве, сохранение и развитие которого необходимо в том числе в качестве меры, направленной на поддержку традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера. В настоящее время прорабатывается вопрос поддержки тундрового и лесного оленеводства в соответствии с особенностями ведения оленеводческого хозяйства, - рассказал глава Пуровского района.

Что касается пушного звероводства, то в районе оно представлено поголовьем соболя. В совхозе «Верхне-Пуровский» действуют цеха производства и переработки мехсырья.

-Сегодня наша задача - сохранить соболиную ферму, которая является источником не только производства уникального продукта – изготовление из меха сувениров, шапок, обуви, но и обеспечивает занятость коренного населения, - добавил Антон Колодин.