На проезд по Пуровскому мосту установили скидки до 50%

На Ямале начала действовать система скидок за проезд по Пуровскому мосту. В течение трех месяцев разные категории транспорта смогут сэкономить от 5% до 50%. Также расширен список бесплатных категорий – в него включили легковые авто с прицепом.

–При заключении концессионного соглашения в 2018 году предполагалось, что строительство завершится в марте 2021 года. Генеральный подрядчик АО «Мостострой-11» смог закончить работы раньше срока. Ранний ввод позволил сократить стоимость строительства, период пользования кредитом и, соответственно, проценты, а снижение ключевой ставки рефинансирования дало возможность снизить сами проценты. Благодаря всем этим обстоятельствам у компании есть возможность принять предложение о введении скидки на проезд, – пояснил генеральный директор АО «Мостострой-11» Николай Руссу.

До введения скидок проезд по мосту грузового автомобиля массой от 50 до 60 тонн стоил 55 370 руб., сейчас – 29 590 руб. Для сравнения, тариф на понтонной переправе для той же категории транспорта составлял 119 140 руб.

Так, предприятия, оплачивающие проезд на понтонной переправе, смогут существенно сэкономить. По закону «Об автомобильных дорогах» операторы моста и понтонной переправы не имеют законных оснований предлагать перевозчикам заключение договоров на льготных условиях и тарифах, отличающихся от опубликованных.

За три месяца действия скидок «Региональная инфраструктурная компания» разработает механизм ценообразования по принципу абонентской платы, которая будет зависеть от предоплаченного периода (месяц, квартал, год). Ожидается, что за это время стабилизируется трафик, что позволит получить качественную аналитику и предложить взаимовыгодные условия всем участникам проекта.

Для легковых и автомобилей с прицепом, для мотоциклов, общественного транспорта и транспорта для перевозки вахтовиков проезд по мосту остается бесплатным. Подробности – на сайте purmost.ru.

СПРАВКА

Движение по Пуровскому мосту открылось 16 октября 2020 года. Он построен за счет частных инвестиций почти вдвое раньше срока. Мост связал восточную часть округа с основной сетью региональных дорог и решил проблему с переправой для десятков тысяч жителей округа.