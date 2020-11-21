Ямальская оленина вошла в ТОП брендов конкурса «Вкусы России»

Ямальская оленина может стать «Вкусом России», набрав наибольшее количество голосов в конкурсе региональных брендов продуктов питания на сайте russiantastes.ru. Старт всенародного голосования был объявлен в минувшую пятницу, 19 ноября.

Конкурс «Вкусы России», организованный Минсельхозом РФ, призван привлечь внимание к достижениям малого и среднего бизнеса в сфере сельского хозяйства нашей страны.

Региональный бренд «Ямальская оленина» был представлен на суд экспертной комиссии в начале ноября, и уже 17 числа мясная продукция Ямала вошла в ТОП брендов Уральского федерального округа.

Именно на Ямале выпасается самое многочисленное поголовье северных оленей, вместе с тем успешно развивается традиционная отрасль хозяйствования коренных малочисленных народов Севера. Оленина высоко ценится людьми, которые предпочитают вести здоровый образ жизни, за полезные свойства и экочистоту. В таком мясе много витаминов, минералов и незаменимых аминокислот.

В ЯНАО проводится полная производственная цепочка – от выращивания и забоя оленей до выпуска и реализации продукции глубокой переработки: полуфабрикаты, колбаса, деликатесы. В скором времени на прилавках появится новая для региона продукция – чипсы и хворост из оленины. Заготовка мяса проходит на пятнадцати сертифицированных объектах, в этом году присоединились еще два убойных комплекса в Тазовском районе.

Оленина имеет высокий экспортный потенциал, на внутреннем рынке стран Евросоюза она представлена уже более 10 лет. В этом году Ямал организовал поставку почти 270-ти тонн мяса в Финляндию и Германию. Также были отправлены 8,4 тысяч оленьих шкур и 15 тонн непищевых субпродуктов.

–Для Ямала участие в конкурсе федерального масштаба – это положительный опыт работы с профессиональной командой и экспертным жюри, возможность популяризации не только пищевой продукции, производимой на территории округа, но и привлечение внимания к самобытной культуре, традициям народов Севера. Создание регионального бренда стало возможным благодаря всесторонней поддержке коллег из департамента по делам коренных малочисленных народов Севера, музейно-выставочного комплекса им. Шемановского, этнографа и писателя Елены Пушкаревой. Будем благодарны всем жителям округа и любителям ямальской оленины за поддержку в народном голосовании, – отметил начальник отдела развития отраслей сельского хозяйства департамента АПК ЯНАО Андрей Ревнивых.

Напомним, что отдать голос за ямальскую оленину можно на сайте russiantastes.ru. Итоги конкурса будут опубликованы уже в декабре.