«Забил до смерти»: Ноябрьский рецидивист отправился в тюрьму за насилие над тремя женщинами Фото: pixabay.com

Ноябрьский суд вынес окончательное решение по делу местного жителя. Его признали виновным сразу по трем преступлениям: ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), а также ч.1 ст.112 УК РФ и ч.2 ст. 115 УК РФ, относящихся к нанесению вреда здоровью средней и легкой тяжести.

Все началось с того, что 19 февраля в квартире дома по улице Магистральной было найдено тело женщины с повреждениями в области головы и туловища.

Преступника удалось задержать. Им оказался 50-летний мужчина, знавший жертву. В момент допроса стало известно, что свое знакомство парочка решила отметить изрядным количеством спиртного. В какой-то момент ноябрянин начал жестоко избивать собутыльницу, нанеся ей не менее 23-х ударов кулаками и ногами, а также не менее 16-ти ударов деревянной палкой по различным частям тела и голове. Потерпевшая скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы.

В ходе расследования вскрылись и другие факты. Оказалось, что это не единственная жертва северянина. В 2019 году он совершил преступления в отношении еще двух женщин при схожих обстоятельствах.

В итоге злоумышленника приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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