«Завернул в ковёр и закопал»: житель Надыма до смерти забил свою гостью

;итель Надыма до смерти забил свою гостью Фото: pixabay.com

В Надыме вынесли приговор местному жителю. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшей».

По данным следствия, в феврале из города исчезла 39-летняя женщина. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, 13 марта полицейские обнаружили её тело в подвале многоквартирного жилого дома со следами криминальной смерти, завернутоё в ковёр и закопанное в песок.

Далее было установлено, что 23 февраля погибшая распивала алкоголь в компании 35-летнего мужчины. Позже между ними возникло ссора привёдшая к тому, что злоумышленник жестоко избил гостью. Убедившись, что женщина мертва, он упаковал её тело в ковёр и перенёс в подвал.

Сокрыв злодеяние, мужчина поспешил скрыться из города. Задержали его 2 апреля в Тюмени, а затем доставили в Надым к следователю для выяснения всех обстоятельств.