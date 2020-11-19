На Ямале начался прием заявок на отдых детей в лагерях Тюменской области

В минувшую среду на портале molcentr.ru открылась регистрация детей на первые смены лагерей зимнего сезона 2021 года. Заявки от граждан льготных категорий будут приниматься с 18 по 24 ноября текущего года, остальные – с 25 ноября.

Первый – областной детский оздоровительно-образовательный центр «Ребячья Республика». Здесь смена «Креатив по правилам» пройдет с 4 по 11 января 2021 года для 148-ми ребят. Программа направлена на развитие творческого и лидерского потенциала детей.

Второй – областной детский оздоровительно-образовательный центр «Алые Паруса». Смена «Тайна черной короны» запланирована на те же даты – с 4 по 11 января. Ее посетят 185 детей. Сюжет программы основан на романе И.А. Ефремова «Лезвие бритвы».

Смены пройдут при условии благоприятной эпидобстановки в регионе. Все дети направляются на отдых по путевкам, оплаченным средствами из бюджета ЯНАО. Дорога до места и обратно – за счет родителей и законных представителей.

В категории первоочередников:

· дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

· дети-инвалиды;

· дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и(или) психическом развитии;

· дети-жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;

· дети, проживающие в малоимущих семьях;

· дети с отклонениями в поведении;

· дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи;

· дети, находящиеся на воспитании в организациях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием;

· дети, проживающие в многодетных семьях.

Задать вопросы, касающиеся детской зимней оздоровительной кампании, можно по телефонам: +7-912-071-50-37, +7-912-071-50-39. Звонки принимаются с 8:30 до 20:30. Также следить за актуальной информацией можно в соцсетях АНО «Центр организации детского и молодежного отдыха» во «ВКонтакте» и в «Инстаграме»