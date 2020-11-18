Активисты села Новый Порт доставляют продукты и лекарства на квадроциклах и снегоходах

Фото: МОЙ ЯМАЛЬСКИЙ РАЙОН, соцсеть "ВКонтакте"

Активисты села Новый Порт живут на территории старейшего поселения Ямальского полуострова. Оно расположено на побережье Обской губы и отличается суровым климатом. Во время ливней или сильных морозов обычные автомобили здесь бесполезны.

Спасают волонтеров квадроциклы и снегоходы. Благодаря технике они могут оперативно отрабатывать заявки не только на территории села, но и за его пределами.

Недавно добровольцы акции #МыВместе доставляли продукты и лекарства в тундру. Аналогичная работа ждет волонтерам и в предстоящие выходные.

-Специфика волонтерской деятельности в отдаленных районах необычная, по-своему сложная. В нашей команде пятнадцать добровольцев. Абсолютно разные ребята - возраст, национальность, вероисповедание, но мы действуем как единое целое. Основная часть, конечно, - представители коренных малочисленных народов Севера, ханты. Все на связи 24/7, - рассказала муниципальный координатор акции #МыВместе и волонтеров-медиков в селе Новый Порт Елена Худи.

Сейчас многие жители находятся на самоизоляции или на карантине, поэтому работы у активистов прибавилось. За неделю они отрабатывают примерно десять заявок в неделю.

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