Многодетные семьи и волонтеры Салехарда поддерживают врачей вкусной выпечкой

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Многодетные семьи Салехарда, входящие в состав общественной организации «Семья Арктики», передают сотрудникам медучреждений выпечку собственного производства. Чтобы сэкономить время мастериц, за доставку берутся волонтеры ОНФ.

Напоминаем, что подобные акции проходили и весной, когда нагрузка на врачей возросла в несколько раз. Тогда президент НКО Ольга Дружинина и соучредитель Танзиля Ахметжанова проявили инициативу, обсудив ее в сообществе - одобрение было единодушным. Недавно было принято решение возобновить акцию.

-Я написала сообщение в чат, призвала присоединиться к акции #МыВместе, поддержать врачей. Наши мамы очень быстро откликнулись. За 10 минут мы расписали, кто что готовит на месяц вперед. Акцию планируем пока до 21 декабря. Договорились, что подойдем к делу серьезно: за готовку берутся только те, кто точно здоров. Будем делать то, что в наших силах и столько, сколько потребуется, - рассказала Ольга Дружинина.

Работа выстроена слаженно: на коробках под выпечку дети добровольцев рисуют веселые картинки и пишут пожелания медикам. Те, кто не любит или не может печь, снабжают мастериц продуктами.

Закупали все необходимое для выпечки и просто жители города, которым стало известно об акции. Манники, хворост и расстегаи уже отведали сотрудники станции скорой помощи, санавиации, лабораторий и больниц города.