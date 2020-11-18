В Салехарде появились три новые теплые остановки

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В Салехарде появились три новых остановочных павильона - это «Микрорайон Ямальский», «Школа №4» и «АТП». До конца недели к ним добавятся еще два - в 17-ом микрорайоне и у Ледового дворца. На данный момент подрядчик занимается их сборкой. Чуть позже еще один павильон установят у Храма Петра и Павла.

-После установки будет выполнено подключение и подано тепло. Все работы подрядчик завершит до конца ноября. В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции все павильоны будут оснащены рециркуляторами воздуха, - написал глава Салехарда Алекей Титовский на своей страницу в «Instagram».

Также напоминаем, что на всех городских остановках имеются специальные QR-коды, с помощью которых можно узнать время прибытия общественного транспорта.

Все автобусы оснащены GPS-навигаторами, которые позволяют следить за их движением в режиме реального времени. Также это можно сделать с помощью приложения «Умный транспорт».