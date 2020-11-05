Фото: www.salekhard.org

Теперь жители Салехарда смогут узнать о прибытии автобусов с помощью QR-кодов. Такое нововведение было принято в связи с поломкой электронных табло, которые оповещали граждан о расписании общественного транспорта.

-Это частично решит проблему со сбоями в работе электронных табло. В рамках гарантийных обязательств мы проводим обмен некачественных приборов, которые нам поставили. Однако, к сожалению, процесс затянулся. Сейчас работают 29 табло, а 17 находятся в ремонте. Прошу вас проявить терпение, - отметил глава города на своей странице в «Instagram».

Чтобы получить информацию, достаточно навести камеру телефона на изображение или воспользоваться приложением для чтения QR-кодов. До конца недели сотрудники автотранспортного предприятия разместят баннеры на всех остановочных пунктах, их в городе более 80.

Все городские автобусы оснащены GPS-навигаторами, которые позволяют следить за их движением в режиме реального времени. Также это можно сделать с помощью приложения «Умный транспорт».

Напомним, что в будние дни на линию выходит 18 автобусов, которые в среднем перевозят 4 500 пассажиров. В выходные дни горожан обслуживает 10 единиц транспорта.

В случае если автобус не приехал в указанное время, пассажир может позвонить в диспетчерскую по телефону: 6-25-25.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Салехарде вновь открылись теплые остановки. Они были закрыты в середине октября из-за высокого риска заражения COVID-19 (подробнее)