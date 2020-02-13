В Салехарде женщина сдала полицейским мужа под наркотиками

13 Февр. 2020 2020-02-13T13:26:19+03:00

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Жителя Салехарда признали виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков. Полицейским его сдала супруга, на которую он напал, когда был под воздействием зелья.

В ночь с 6 на 7 ноября 2019 года в дежурную часть позвонила женщина, которая пожаловалась на мужа. Она рассказала, что между ними произошла драка.

На место выехали полицейские, которые выяснили, что все началось со словесного конфликта. Женщина также сообщила, что муж в это время был невменяемым – под воздействием наркотических средств, которые ранее она обнаружила в кармане его куртки.

При осмотре личных вещей у 41-летнего салехардца было изъято комкообразное вещество темно-зелёного цвета, сообщили в УМВД России по ЯНАО. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является наркотическим средством растительного происхождения массой 3,52 грамма.

В январе 2020 года Салехардский горсуд назначил наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 5 процентов из заработной платы в доход государства.

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ИСТОЧНИК KP.RU