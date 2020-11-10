В Губкинском появятся три ледовых городка

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В Губкинском началась подготовка к Новому году. В городе запланировано строительство трех ледовых городков с горками и елками. Их тематика - произведения А.С. Пушкина.

Так, городок на площади возле ДК «Олимп» будет посвящен «Сказке о царе Салтане», в 1-м микрорайоне - поэме «Руслан и Людмила», а в 14-м микрорайоне - «Сказке о золотом петушке».

-Везде будут установлены большие ели, арт-объекты со всевозможными подсветками. В этом году решили добавить ледовый городок в 14-м микрорайоне, чтобы было удобно для жителей всех частей города. Не нужно будет далеко идти, чтобы показаться на горке. Новогодние светящиеся фигуры, которые мы закупили, тоже расставим и в традиционных местах, и в новых, - рассказал глава города Андрей Гаранин.

На данный момент рабочие уже приступили к созданию городка возле ДК «Олимп». Мастера, прибывшие из Свердловской области, готовят лед и площадку под строительство.

-Лед идет с шубой, коричневый, но мы эту шубу убираем, и лед становится прозрачным. Уверен: материала хватит. Сейчас собираем главную трехскатную горку, - отметил руководитель подрядной организации Александр Бондаренко.

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