В 2021 году на Ямале запустят информационную систему по учету бездомных животных

С начала нового года служба ветеринарии планирует провести запуск государственной информационной системы учета бездомных животных «Приют». Ее основная задача – сбор и обработка сведений о бесхозных хвостатых, находящихся в округе. Программа «Приют» даст возможность контролировать и оценивать объем мероприятий, посвященных животным без владельцев, а также упростить получение информации об обращении с питомцами. Об этом сообщил руководитель службы ветеринарии ЯНАО Евгений Попов.

Работа по открытию приютов проводится на Ямале с момента вступления в силу Федерального закона об ответственном обращении с животными. Документом введен запрет на эвтаназию безнадзорных животных без показаний и предусмотрен метод «отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск». Если у доставленных в приют собак не найдется хозяин, то их после стерилизации, вакцинации, установки ушной бирки и оценки социализации выпустят на территорию, где их отловили.

Всего за 9 месяцев 2020 года отловлено и доставлено в приюты 3347 животных, 144 – вернули хозяевам, еще 800 – обрели новых, более ответственных владельцев, 1234 – выпущены в места прежнего обитания.

В ЯНАО уже работают приюты в Лабытнангах и Муравленко, в Надымском, Красноселькупском, Пуровском и Приуральском районах. До конца года должны открыться приюты в Салехарде, Ноябрьске, Губкинском, а также в Тазовском и Ямальском районах.

Кроме того, Евгения Попов сообщил о том, что основные мероприятия по вакцинации северных оленей против сибирской язвы завершены. Всего обработано 452 тысячи голов, а это более 82% от запланированного объема. Запас вакцины для проведения процедур ближайшей весной – более 1 миллиона доз. Также на базе учреждений службы ветеринарии создан неснижаемый запас препаратов и изделий ветеринарного назначения, в том числе средств индивидуальной защиты, установок для проведения дезинфекции.

Вместе с вакцинацией специалисты проводят и мечение оленей. Процедура включена государственное задание учреждений ветеринарной службы. В 2020 году было пробирковано более 105 тысяч голов оленей, за три года учтено около 313 тысяч голов животных.

В рамках ежегодной убойной кампании в оленеводстве будут проведены мероприятия на 13-ти специализированных комплексах с тремя-пятью специалистами. До конца 2020-го пройдут более 50 тысяч ветеринарно-санитарных экспертиз. Напоминаем, что с 2019 года к убою допускаются только олени с бирками, внесенные в базу учета.

Также в течение года проведено 45 тысяч исследований животных и биоматериала для исключения опасных болезней – как для животного, так и для человека. Основная доля исследований приходится на сезонную убойную кампанию, до конца года показатель по диагностическим исследованиям увеличат практически вдвое.

- При поддержке губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова сформирован поэтапный комплекс мероприятий на ближайшие два года. Он включает в себя капитальный ремонт имеющихся зданий и сооружений, эксплуатируемых подведомственными учреждениями, приобретение и монтаж мобильных зданий ветеринарных пунктов. Уже выделены земельные участки, разработаны проекты зданий, проведены конкурсные процедуры на поставку и монтаж семи комплектов мобильных ветеринарных пунктов, которые будут расположены преимущественно в сельской местности – селах Се-Яха, Гыда, Антипаюта, Горки, микрорайоне Коротчаево, поселке Пангоды, городе Тарко-Сале», – отметил Евгений Попов.