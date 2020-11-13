Тазовскую больницу обеспечат дополнительными кислородными концентраторами

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В Тазовской центральной районной больнице ожидается поступление шести дополнительных кислородных концентраторов, которые позволят обеспечить бесперебойную подачу кислорода всем нуждающимся пациентам. Кроме этого, для отделений приобретут необходимую мебель, кварцевые лампы и утепленные средства индивидуальной защиты для работы в условиях Крайнего Севера.

Как пояснил главный врач Тазовской ЦРБ Эльдар Фараджев, в медучреждении кислород имеется, запас сырья достаточный. Закупка дополнительных концентраторов - это превентивная мера. Кроме того, их можно перемещать от пациента к пациенту и обеспечивать кислородом людей с проблемами дыхания, не только больных с COVID-19.

Также напоминаем, что глава Ямала Дмитрий Артюхов подарил тазовским врачам ключи от нового реанимобиля. Торжественное вручение прошло в сентябре, когда губернатор приезжал с рабочим визитом.

В октябре автопарк медиков пополнился еще одним автомобилем марки «Газель». Он предназначен для перевозки пациентов с инфекционными заболеваниями. Тогда же в медучреждение поставили аппараты для выделения кислорода и пульсоксиметры.

-Все усилия сейчас направлены на профилактику заболевания и помощь медикам в борьбе с COVID-19. Призываю жителей и дальше со всей ответственностью относиться к своему здоровью, здоровью близких, соблюдать простые, но действенные меры - носить маски, держать социальную дистанцию, пользоваться дезинфицирующими средствами, - отметил глава Тазовского района Василий Паршаков.