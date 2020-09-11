Глава Ямала Дмитрий Артюхов подвёл итоги поездки в Красноселькупский район

Фото: www.yanao.ru

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов побывал в Красноселькупском районе.

В ходе рабочего визита он осмотрел реконструкцию аэропорта, посетил культурно-спортивный комплекс «Ямалец», встретился с медицинскими работниками и оценил развитие социальной инфраструктуры.

-Аэропорт мы все ждём. Объект уже в высокой степени готовности. Надеемся, что в следующем году он начнёт принимать самолёты, - сообщил глава региона.

После завершения работ возобновится авиасообщение между Красноселькупом и Новым Уренгоем, а также Тюменью. Кроме того, откроются перспективы для развития других направлений.

Фото: www.yanao.ru

Культурно-спортивный комплекс «Ямалец» начал строиться ещё в 2011 году, а сдан был два месяца назад. Он включает в себя универсальный зал для игровых видов спорта, ещё один - для занятий фитнесом и на тренажёрах, 25-метровый бассейн, боулинг и концертный зал на 400 мест. В сутки секции могут принимать до 900 человек.

Фото: www.yanao.ru

Также губернатор отметил быстрый темп развития социальной инфраструктуры. На стадии завершения находится детский сад на 240 мест. В нём будет создано 13 групп, в том числе ясельные. Посещать дошкольное учреждение смогут дети с особенностями развития.

Фото: www.yanao.ru

Для расселения аварийного фонда в районе строится пять многоквартирных домов: два в селе Толька и три в Красноселькупе. В районном центре два здания по улице 70 лет Октября введут в эксплуатацию до конца этого года.

В ходе визита Дмитрий Артюхов встретился с медиками Красноселькупской районной больницы, вручив им почётные грамоты и награды за многолетний добросовестный труд. Кромее того, глава региона передал больнице два новых реанимобиля, оснащённые всей необходимой техникой.

Фото: www.yanao.ru

Не остался без внимания и приют для бездомных животных. Одновременно там могут содержать 75 собак и 34 кошки. Также заведение оказывает и платные услуги, в том числе по передержке домашних питомцев.