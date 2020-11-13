В Салехарде проверили безопасность детских площадок

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В окружной столице продолжается реализация проекта «Безопасность детства - 2020».

В связи с этим сотрудники городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с представителями городской прокуратуры и МКУ «Салехардская дирекция единого заказчика» провели рейд по игровым площадкам, набережной реки Шайтанка и Горка-Парке.

Специалисты осмотрели детские и спортивные зоны на соответствие ГОСТам и санитарным требованиям, набережную - на наличие ограждений, а Горка-Парк - на предмет различных нарушений. При их обнаружении проверяющими составляется протокол и отправляется ответственным исполнителям администрации для устранения выявленных замечаний.

-Зимний этап Всероссийской акции «Безопасность детства» продлится до 1 марта. В этот период мы будем раз в месяц по плану проверять места зимнего отдыха детей и подростков. Помимо этого мы регулярно мониторим социальные сети на наличие жалоб от жителей города, чтобы своевременно их устранять, - рассказал главный специалист по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Александр Семенов.

Также, по его словам, раз в неделю сотрудники профильных структурных подразделений администрации города проверяют детские и спортивные площадки.