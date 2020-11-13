Ямальские активисты ОНФ включились в ряды автоволонтеров

Фото: ОНФ на Ямале, соцсеть "ВКонтакте"

Участники ямальского штаба ОНФ включились в автоволонтерство, чтобы помогать врачам. Активисты Салехарда, Лабытнанги и Ноябрьска развезли пациентам лекарственные наборы, собранные медиками.

-Взаимопомощь в формате автоволонтерства в нашей стране существует давно, в то время как поддержка обычных граждан в отношении разгрузки врачей существует недавно. Трансформация автоволонтерства происходит в силу сложной обстановки в мире из-за высокой заболеваемости COVID-19 и ОРВИ. Сейчас мы помогаем врачам развозить лекарства для пациентов и максимально разгружаем медиков для того, чтобы они дислоцировали все свои силы на первостепенные задачи, - рассказала участник акции #МыВместе, член регионального штаба ОНФ в ЯНАО Екатерина Чернолихова.

В Новом Уренгое девушка-активистка доставила наборы с лекарствами по девяти адресам, в том числе и гражданам, заболевшим COVID-19. В Лабытнангах и Ноябрьске развозить препараты вызвался член регионального штаба ОНФ на Ямале и депутат Государственной думы РФ Владимир Пушкарев. Получив лекарственные наборы в поликлиниках, он доставил их по адресам маленьких пациентов, соблюдая все необходимые санитарные правила.

Напоминаем, что автоволонтерство проявляется не только в доставке медикаментов, но и в поддержке общего настроя врачей. Так, участники акции #МыВместе - многодетные семьи Салехарда - угощают медицинский персонал собственной выпечкой. Доставляют ее активисты ОНФ и автоволонтеры.