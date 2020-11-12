В Салехарде компания подростков развлекалась у Вечного огня Фото: pixabay.com

В Салехарде произошел очередной вопиющий случай хулиганства на площади Победы, который зафиксировали камеры видеонаблюдения.

-Прискорбно осознавать, что молодые люди оскверняют Вечный огонь и память павших в годы Великой Отечественной войны героев, - написал Алексей Титовский на своей странице в «Instagram».

На данный момент сотрудники правоохранительных органов уже установили «развлекавшихся» подростков и провели с ними беседу. Однако при повторном задержании может последовать и более серьезное наказание.

-Ответственность за подобное поведение детей в первую очередь на нас, родителях. В суете рабочих будней уделите внимание своим детям, расскажите о военных победах, об истории нашей страны, чтобы они знали, чем гордиться и оберегали эту память, - порекомендовал глава Салехарда.

Также он попросил сообщать о подобных случаях в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 4-44-44.

Напоминаем, что все общественные территории города находятся под наблюдением, и остаться незамеченными при нарушениях не получится.