В Салехарде компания подростков развлекалась у Вечного огня
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В Салехарде произошел очередной вопиющий случай хулиганства на площади Победы, который зафиксировали камеры видеонаблюдения.
-Прискорбно осознавать, что молодые люди оскверняют Вечный огонь и память павших в годы Великой Отечественной войны героев, - написал Алексей Титовский на своей странице в «Instagram».
На данный момент сотрудники правоохранительных органов уже установили «развлекавшихся» подростков и провели с ними беседу. Однако при повторном задержании может последовать и более серьезное наказание.
-Ответственность за подобное поведение детей в первую очередь на нас, родителях. В суете рабочих будней уделите внимание своим детям, расскажите о военных победах, об истории нашей страны, чтобы они знали, чем гордиться и оберегали эту память, - порекомендовал глава Салехарда.
Также он попросил сообщать о подобных случаях в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 4-44-44.
Напоминаем, что все общественные территории города находятся под наблюдением, и остаться незамеченными при нарушениях не получится.