В Салехарде откроется выставка, посвященная древним эскимосам Эквена

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Музейно-выставочный комплекс имени И. С. Шемановского готовится к открытию выставки «Мифы и вещи». Экспонаты принадлежат фонду Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук.

Основная идея проекта - показать точки соприкосновения двух арктических регионов, а также их жителей - эскимосов и ненцев.

Экспозиция рассказывает о древней эскимосской культуре, окружающем их мире и погружает посетителей в атмосферу опасного морского промысла.

На выставке, состоящей из двух разделов, представлено 46 подлинных реликвий, многие из которых настоящие шедевры косторезного искусства.

Первый раздел «Мифы, воплощенные в вещи» знакомит с артефактами, отражающими главные занятия древних эскимосов. Второй раздел «Исследование Эквенского могильника» представляет собой историю открытия захоронения.

Дополняет экспозицию документальный фильм российского режиссера, сценариста, продюсера, научного сотрудника Института этнологии и антропологии РАН, члена Союза кинематографистов и Гильдии кинорежиссеров России Алексея Вахрушева «Летопись моржового кита» о косторезном искусстве Чукотки.

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