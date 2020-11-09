В Салехарде откроется фотовыставка «Материнство в дикой природе»

Фото: www.mvk.yanao.ru

Сотрудники музейно-выставочного комплекса имени И. С. Шемановского готовятся к открытию фотовыставки «Материнство в дикой природе».

Она состоит из 52 работ лучших фотографов-анималистов России, Канады, США, Великобритании, Германии, Франции, Италии и Эстонии. Большинство из них обладают самыми значимыми наградами в области фотографии: «Фотограф года» по версии BBC, G.D.T. Nature Photographer of the Year; лауреаты международного фестиваля «Золотая черепаха»; участники ведущих проектов National Geographic и GEO.

Посетители увидят трогательные моменты материнской заботы животных о своих малышах, а также забавные кадры с разными проявлениями материнства: любви, терпения, обучения, игры, самоотверженности и узнают интересные факты о дикой природе.

По словам организаторов выставки, эти фотографии - яркий ответ на вопрос, есть ли у животных чувства.

Выставка «Материнство в дикой природе» уже успешно зарекомендовала себя в Санкт-Петербурге, Кирове, Омске, Новосибирске, Саратове, Томске, Ульяновске, Череповце, Совете Федераций и Государственной Думе РФ.

В Салехарде фотовыставка откроется 14 ноября и пробудет до 14 января 2021 года.