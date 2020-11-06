Житель Нового Уренгоя получил памятную медаль «90 лет ЯНАО»

Фото: Новый Уренгой | Официальная группа, соцсеть "ВКонтакте"

Заместитель главы Нового Уренгоя Андрей Коваль вручил Юниру Салихову памятный знак, посвященный 90-летнему юбилею округа.

Напоминаем, что медали учредили и изготовили специально для ветеранов Севера, внесших значительный вклад в развитие Ямала. Вручение проходит во всех муниципалитетах, их получат 90 граждан - по числу юбилейных для округа лет.

Также Юнир Салихов имеет несколько званий: «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ», «Почетный работник газовой промышленности», «Ветеран труда газовой промышленности» и «Почетный гражданин Нового Уренгоя».

Фото: Новый Уренгой | Официальная группа, соцсеть "ВКонтакте"

Свою работу на Севере Юнир Салихов начинал на месторождении Медвежье. Знаменательно то, что именно он в 1975 году, являясь мастером по добыче газа на производственном объединении «Надымгазпром», «пустил» первый газ Уренгоя из разведочной скважины № 3Р для газоснабжения котельной и всего поселка, ставшего впоследствии газовой столицей России.

Пройдя путь от мастера до главного инженера Уренгойского газопромыслового управления ООО «Уренгойгазпром», Юнир Биктимирович участвовал в освоении уникального месторождения, начиная от его истоков до сегодняшнего этапа становления и развития.

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