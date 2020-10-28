Дмитрий Артюхов вручил первую памятную медаль «90 лет ЯНАО»

В этом году Ямал отмечает свое 90-летие. Ключевую роль в легендарной истории региона сыграли ветераны Севера. Те, кто в сложнейших условиях осваивал месторождения, строил города и прокладывал дороги среди бескрайней тундры.

-К юбилею мы награждаем их особыми памятными знаками. Первую медаль вручил сегодня Николаю Ивановичу Дубине - заслуженному работнику нефтяной и газовой промышленности России, - сообщил Дмитрий Артюхов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Иван Николаевич отдал Ямалу больше 40 лет жизни. В 70-х он приехал сюда по распределению, в поселок Пангоды. Начинал электромонтером, сантехником и сменным мастером, однако молодого и трудолюбивого специалиста быстро заметили. Позже он возглавил Уренгойское газопромысловое управление, на его счету 16 запущенных промыслов на ямальских месторождениях.

Медали к 90-летию - символический знак уважения и благодарности за вклад, сделанный ветеранами Севера в становление и развитие округа.

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