В Новом Уренгое водитель заплатит штраф за катание человека на тюбинге

Фото: Новый Уренгой | Официальная группа, соцсеть "ВКонтакте"

В Новом Уренгое сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности водителя, который подверг опасности жизнь другого человека ради веселья.

Патрулируя улицы в ночь с 4 на 5 октября, автоинспекторы заметили необычную картину. По дороге ехал автомобиль, к задней части которого был привязан тюбинг с находящимся в нем человеком. Ребята катались на проезжей части.

Водитель автомобиля, 19-летний житель города, привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ (Перевозка людей вне кабины автомобиля). За данное правонарушение он заплатит штраф в размере тысячи рублей.

Автоинспекторы Нового Уренгоя призывают граждан соблюдать меры дорожной безопасности. В случае травмирования или гибели человека, водителю может грозить уголовная ответственность.

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