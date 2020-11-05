«Смертельное ДТП»: в Пуровском районе легковушка столкнулась с поездом

Фото: УМВД России по ЯНАО

В Пуровском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб человек. По предварительным данным, авария случилось в среду, 4 октября, на на 493 километре перегона «Лимбей-Сывдарма».

Не смотря на красный свет, водитель отечественного автомобиля выехал на регулируемый железнодорожный переезд, в результате чего машина оказалась прямо на пути у пассажирского поезда.

К сожалению, мужчина 1977 года рождения скончался на месте происшествия от полученных травм. Железнодорожное сообщение было прервано на девять минут.

Фото: УМВД России по ЯНАО

Госавтоинспекция продолжает напоминать гражданам, что безопасность дорожного движения, прежде всего, зависит от самих автомобилистов, а также их понимания о необходимости соблюдать правила.