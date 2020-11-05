Фото: администрация Салехарда, соцсеть "ВКонтакте"

В Салехарде вновь открылись теплые остановки. Ждать общественный транспорт при комфортной температуре горожане будут у детской поликлиники на улице Республики, у окружной поликлиники на улице Мира и на рынке «Дары Ямала» с обеих сторон.

Для снижения распространения вирусных инфекций, в них установлены системы обеззараживания воздуха. Такое новшество является очень важным, учитывая эпидобстановку в городе.

Фото: администрация Салехарда, соцсеть "ВКонтакте"

В течение ближайших нескольких недель появятся еще шесть новых теплых комплексов. Они будут установлены около магазина «ЕвроСмак», у Храма святого Апостолов Петра и Павла, у Обдорской гимназии на улице Республики, у школы №4 на улице Мира, около магазина «Авангард» на улице Чубынина и на конечной 3 и 4 автобусных маршрутов в микрорайоне Ямальский.

По словам Алексея Титовского, до конца недели на всех остановках, имеющихся в городе, появятся баннеры со специальными QR-кодами. С их помощью в режиме реального времени можно увидеть, через сколько прибудет автобус и когда ждать следующий. Это частично решит проблему со сбоями в работе электронных табло.

Стоит добавить, что на следующий год запланирована еще одна поставка теплых остановок.