В Салехарде закрыли теплые остановки из-за риска заразиться COVID-19

Фото: личная страница Алексея Титовского в "Instagram"

В Салехарде наступает холодная пора, а это значит, что потребность в тёплых остановках значительно возрастает. Однако из-за сложной эпидемиологической ситуации их пришлось закрыть, чтобы избежать скопления людей в маленьком помещении.

-На сегодняшний день в нашем городе установлены четыре комплекса с отоплением: у детской и взрослой поликлиник, а также две возле рынка «Дары Ямала». К сожалению, напряженная эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением коронавируса, не позволяет нам открыть остановки и допустить скопление людей в замкнутом пространстве. Прошу с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Это прежде всего риск здоровью горожан, - написал на своей странице в «Instagram» глава Салехарда Алексей Титовский.

Однако ситуация поправима. В ближайшее время павильоны оснастят бактерицидными рециркуляторами воздуха. После этого они смогут возобновить свою работу с разрешения Роспотребнадзора.

-Добавлю, что в нашем городе будет установлено дополнительно шесть комплексов. Предполагается, что они появятся возле дома №69 по улице Зои Космодемьянской, возле школы №4, Ледового дворца, на улице Чубынина и других точках с большим скоплением пассажиров, - рассказал градоначальник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Салехарде 37 классов отправлены на карантин из-за COVID-19. Алексей Титовский призвал родителей школьников следовать требованиям профилактики (подробнее)