В Салехарде компания молодых людей угнала автомобиль Фото: pixabay.com

Салехардский следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении трех местных жителей. Юноши обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное группой лиц, по предварительному сговору).

По данным следствия, 15 августа компания молодых людей, один из которых не достиг совершеннолетия, решила угнать автомобиль. Тем самым злоумышленники решили наказать хозяина машины, который должен был одному из них незначительную сумму денег. Угнав «ВАЗ-2109» со двора, обвиняемые катались на нем по городу до самого задержания.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

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