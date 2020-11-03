В Новом Уренгое работник автосервиса угнал чужую машину Фото: pixabay.com

В полицию Нового Уренгоя обратилась местная жительница 1974 года рождения, у которой украли автомобиль.

Было установлено, что женщина оставила машину и ключи на станции технического обслуживания для проведения ремонта. Мужчина, который должен был устранить неисправность, находился в состоянии алкогольного опьянения, что и подтолкнуло его к преступлению. Решив покататься на чужом автомобиле, злоумышленник не справился с управлением и въехал в опору линии электропередач. После этого он поспешил скрыться.

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого удалось задержать. Им оказался местный житель 1979 года рождения.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Наказание за это предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

Подозреваемый вину признает. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

Напоминаем, что еще один такой же случай произошел в городе минувшим летом. Тогда машину угнал сотрудник автомойки.