Фото: ОНФ на Ямале, соцсеть "ВКонтакте"

В Салехарде возобновилась акция «Пироги для врачей», организованная региональной общественной организацией Семьи Арктики. Она действует в рамках всероссийской кампании по взаимопомощи «Мы вместе».

Поддержать медиков решили многодетная семьи Ждановых и Карымшаковых. На этот раз они выпекли манник и сделали печеночный торт для тех, кто стоит на передовой в борьбе с вирусом. Сами врачи делятся, что такая акция очень сильно их подбадривает и заряжает позитивом на недели и месяцы вперед.

Активисты ОНФ передали домашние вкусности медицинским работникам перинатального центра, тем самым поблагодарив их за нелегкий труд, заботу о здоровье каждого пациента и преданность профессии.

Также напоминаем, что на Ямале экстренно ищут автоволонтеров для помощи медикам. Добровольцы будут доставлять врачей до места работы и привозить лекарства для самоизолированных граждан.