На Ямале ищут автоволонтеров, которые будут помогать медикам

Фото: ОНФ на Ямале, соцсеть "ВКонтакте"

На Ямале продолжается акция «Мы вместе», направленная на помощь всем нуждающимся гражданам.

В связи с этим активисты приглашают присоединиться к их рядам автоволонтеров. Добровольцы со своим транспортом очень необходимы для помощи медицинским работникам, которые трудятся не покладая рук. Они будут доставлять врачей до места работы и привозить лекарства для самоизолированных граждан.

Чтобы стать автоволонтером достаточно зарегистрироваться на сайте мывместе2020.рф в разделе «стать волонтером».

Напоминаем, что сегодня, 2 ноября, общественники предупредили ямальцев о мошенника, которые могут представляться добровольцами.

Стоит добавить, что решение о создании организации было принято Ассоциацией волонтерских центров, Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики» и Общероссийским народным фронтом при поддержке Федерального агентства по делам молодежи совместно с региональными штабами. Также идея создания получила поддержку Президента РФ.