2020-07-15T09:09:22+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое сотрудник автомойки угнал машину

Скрыться злоумышленнику не удалось
Вера Зенина
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Мужчина уже имел судимостьМужчина уже имел судимостьФото: pixabay.com
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В полицию Нового Уренгоя обратился местный житель. Мужчина сообщил, что у него угнали автомобиль. Преступление произошло в марте этого года.

В ходе проверки сотрудникам удалось выяснить, что к преступлению причастен работник автомойки. Увидев машину с оставленными в ней ключами, парень не утерпел и решил прокатиться. Однако управление автомобилем оказалось ему не по зубам, и машина улетела в кювет.

Злоумышленник тут же попытался скрыться, но его задержали по горячим следам. Им оказался местный житель 1997 года рождения, уже имевший судимость.

В отношении преступника было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения».

В июле городской суд вынес окончательное решение. Гражданина признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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