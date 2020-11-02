«Будьте осторожны»: ямальские волонтеры предупредили жителей о мошенниках

Фото: ОНФ на Ямале, соцсеть "ВКонтакте"

На Ямале продолжает работу региональный штаб акции «Мы вместе». Обратиться за помощью по доставке продуктов или лекарств можно на горячую линию по номеру: 8-800-200-34-11. Однако необходимо помнить, что на месте добровольца может оказаться мошенник.

Волонтеры акции «Мы вместе» всегда знают номер заявки гражданина, это первое, что они говорят после того, как поздороваются. Также у них всегда есть с собой бейдж и паспорт. Они приходят в маске, перчатках и обеззараживают антисептиками дверные ручки.

Напомним, что региональный штаб акции «Мы вместе» работает с весны. За это время добровольцы выполнили 2 936 заявок. Сейчас наблюдается их значительный рост: с начала октября 732 заявки по округу.

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