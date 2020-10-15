Пытаясь спасти сбережения, жительница Ноябрьска отдала мошенникам почти 300 тысяч рублей Фото: pixabay.com

В полицию Ноябрьска обратилась местная жительница. Она рассказала, что стала жертвой мошенников, отдав им более 299 тысяч рублей.

Было установлено, что заявительнице позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Далее он сообщил, что с её счета хотят незаконным способом списать деньги. Под предлогом отмены этих действий, злоумышленник завладел данными банковской карты и паролями ноябрянки, которые пришли ему в смс-сообщениях. В результате чего она лишилась почти 300 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. г, ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств».

Полиция Ноябрьска призывает граждан к бдительности, а также не сообщать данные банковских карт и коды в смс-сообщениях неизвестным лицам. При поступлении подозрительного звонка необходимо прекратить все разговоры, а затем перезвонить в ваш банк на номер, указанный на обороте карты.

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