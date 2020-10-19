«Мы вместе»: в Салехарде открылся волонтерский клуб

Фото: www.salekhard.org

В Салехарде открылся клуб «Мы вместе», ставший продолжением всероссийской акции взаимопомощи под одноимённым хештегом, которая действует в округе с 16 марта.

Присутствовал на мероприятии и глава города Алексей Титовский.

-Открытие этого клуба подтверждает огромную силу волонтёрского движения. Уверен, на севере по-другому быть не может, так как столетиями наш суровый арктический климат подсказывал, что одному здесь выжить невозможно. Традиции помогать нуждающимся сохраняются у нас по сей день. Особенно показателен период пандемии, когда волонтёры в любое время готовы оказать помощь тем, кому она действительно необходима. Более пяти тысяч раз волонтёры оказали поддержку нуждающимся, в том числе обеспечение продуктами питания пенсионеров и маломобильных граждан. Искренне благодарю вас, друзья, за неравнодушие и ваше благородное дело, - сказал градоначальник.

Создание клуба нацелено на сохранение партнёрского сообщества. В его состав вошли ямальские волонтёрыи члены общественных организаций: Ольга Подковыркина - директор ГБУ ЯНАО «Арктический центр добровольчества»; Милана Зандукаева - руководитель регионального отделения ВОД «Волонтёры-медики», Иван Новицкий - руководитель регионального исполкома ОНФ, Анатолий Зинчук - руководитель регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей, Бэлигма Ринчинова - руководитель регионального отделения ВОД «Волонтёры Победы», Игорь Заборовский - руководитель регионального отделения ПСО «Лиза Алерт», Едена Алдыбаева - руководитель регионального отделения ВОД «Волонтёры Культуры» и Гульдар Галимова - руководитель АНО «ДАР ЯНАО».

После открытия клуба состоялось награждение участников медалью «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе».

Фото: www.salekhard.org

Стоит добавить, что решение о создании организации было принято Ассоциацией волонтёрских центров, Всероссийским общественным движением «Волонтёры-медики» и Общероссийским народным фронтом при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи совместно с региональными штабами. Также идея создания получила поддержку Президента РФ.