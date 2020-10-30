В Надыме заработали дополнительные номера для граждан, контактировавших с заболевшими COVID-19

Фото: Надымская районная больница, соцсеть "ВКонтакте"

На базе Надымской центральной районной больницы продолжают работать несколько горячих линий по организации оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом и контактным лицам.

Если у вас подтвердился COVID-19 и вы хотите проконсультироваться по поводу оказания медицинской помощи, необходимо звонить по следующим номерам: +7 (908) 858-05-69, 59-00-36, 59-00-39, 59-00-40, 59-00-41. Также по этим телефонам можно получить информацию о выдаче лекарственных наборов для больных ОРВИ.

Если же вы контактировали с человеком, у которого подтвердился коронавирус, то получить консультацию можно сразу по шести номерам: +7 (992) 400-89-40, +7 (908) 858-05-06, 59-00-37, 59-00-39, 59-00-40, 59-00-41.

График работы горячих линий: в будни - с 08:00 до 18:00, суббота - с 08:00 до 12:00, воскресенье - выходной.

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