Ямальские больницы усиливают колл-центры и вводят новые номера

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На Ямале продолжается пандемия коронавируса, к которой присоединилась сезонная заболеваемость ОРВИ. В связи с этим количество вызовов врачей увеличилось в пять раз, особенно возросла нагрузка на медиков в больших городах.

За последний месяц в среднем за сутки в Новом Уренгое врачи обслуживают более 500 вызовов на дому, в Надыме и Ноябрьске - от 200 до 400, в Салехарде - более 200. Из-за большого числа обращений в крупных больницах приняли решение усилить колл-центры, а также добавить дополнительных телефонные номера.

В Ноябрьской больнице звонки принимают девять операторов. С сегодняшнего дня, 19 октября, их число возросло в два раза - до 18. Также увеличится количество номеров для вызова врача на дом. Взрослому населению необходимо звонить по телефонам: +7 (3496) 39-84-84, 39-84-94, 35-51-11, 32-60-30, 39-49-42, 32-73-87. Для оказания помощи детям: 33-17-77, 35-42-04, 42-57-57.

Надымская центральная районная больница организовала «горячую линию» для горожан, контактировавших с больными коронавирусом. Телефон: +7 (908)858-05-06. Также действуют и прежние номера: +7 (3499) 53-03-13, 59-04-74, 53-06-30; +7 (908) 858-05-69, +7 (992) 400-89-40. Также колл-центр поликлиники усилен специалистами, на линии работают восемь операторов.

В Новоуренгойской больнице работает единый федеральный многоканальный номер: 8 (800)350-22-24. Принимают звонки специалисты и по городским номерам: + 7 (3494) 93-96-00, 93-96-01, 93-96-02, 93-96-03. С этой недели приём ведут 26 человек.

В Салехарде с 15 октября колл-центр больницы полностью перешёл на единый городской многоканальный номер: +7 (34922) 9-93-97. Принимают звонки одновременно 14 операторов.

Напомним, что в регионе временно приостановлено оказание плановой медицинской помощи, в том числе профосмотров и диспансеризации.

При этом оказание экстренной и неотложной помощи, а также по важным жизненным показателям производится в полном объёме. Граждане, страдающие эндокринными, сердечно-сосудистыми, онкологическими и ревматологическими заболеваниями могут обратиться в медучреждения в любое время, также по графику проводится гемодиализ и вакцинация по национальному календарю.