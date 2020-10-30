Ноябрянин, оскорбивший полицейских, заплатит крупный штраф Фото: pixabay.com

В дежурную часть Ноябрьска поступила жалоба на громкую музыка, которая играла из машины, находящейся во дворе дома по улице Ленина. Инцидент произошел 13 июля.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, обнаружили мужчину 1990 года рождения, переборщившего с алкоголем. Во время выяснения обстоятельств ноябрянин начал вести себя неадекватно - стал размахивать руками и выражаться в адрес сотрудников грубой нецензурной бранью, тем самым унизив их честь и достоинство как представителей власти.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело, предусмотренное ст. 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти».

В сентябре городской суд признал мужчину виновным, назначив ему наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Напоминаем, что еще один похожий случай произошел в Тазовском районе. Мужчина, находившийся под действием алкоголя, сначала сломал станок для резки плит, а затем - ударил полицейского.