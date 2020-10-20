Тазовчанин предстанет перед судом за нападение на полицейского Фото: pixabay.com

Следственный отдел Тазовского района завершил расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Было установлено, что 13 сентября в дежурную часть поселка Тазовский поступила жалоба на мужчину, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повздорил с рабочими. Не сдержав эмоций, хулиган ударил ногой по станку для резки плит, повредив его.

Прибывшие на вызов полицейские доставили нарушителя в отделение.Там обвиняемый, недовольный произошедшим, ударил одного из сотрудников кулаком в область руки, не причинив серьезных повреждений.

В ходе предварительного следствия мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.