Жители Ноябрьска стали чаще обращаться за помощью к волонтерам

Фото: администрация Ноябрьска, соцсеть "ВКонтакте"

Жители Ноябрьска стали активнее пользоваться услугами волонтеров. В связи с этим количество заявок увеличилось в несколько раз. Если раньше общественников просили помочь пару раз в день, то сейчас число обращений увеличилась до 20, и это только по Ноябрьску.

За минувшие выходные ямальские волонтеры отработали более 300 заявок. Чаще всего в помощи нуждаются заболевшие коронавирусом - просят доставить лекарства.

Напоминаем, что волонтеры добровольческой акции «Мы вместе» оказывают помощь людям из группы риска на самоизоляции, а также тем, кто находится на карантине.

Ребята не только привозят горожанам продукты, лекарства и выносят мусор, они активно помогают медикам - доставляют их на заборы анализов и вручение больничных листов. В день отрабатывается до 100 адресов.

Заявку можно оставить, позвонив на горячую линию: 88002003411 или в приложении ОНФ.

Стать волонтерами могут все желающие, зарегистрировавшись на сайте мывместе2020.рф.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ноябрьские волонтеры помогли маме новорожденного малыша. Они привезли ребенку все необходимые принадлежности (подробнее)