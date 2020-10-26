Ямальские волонтеры отработали около 300 заявок за прошедшие выходные

Фото: Волонтеры-медики | ЯНАО, соцсеть "ВКонтакте"

Ямальские волонтеры отработали около 300 заявок за минувшие выходные. Это рекордное число обращений с начала осени.

Активисты принимают телефонные звонки через федеральную горячую линию, а также обрабатывают обращения, поступившие через социальные сети. В среднем за день волонтеры отрабатывают около 80 обращений, поступающих со всего региона. Еще неделю назад заявок было в два раза меньше.

-Волонтеры совмещают добровольческую деятельность с основной работой, поэтому многие заявки отрабатываются именно в вечернее время. Конечно, обращения, связанные с покупкой или доставкой лекарственных препаратов, выполняем оперативно и в первоочередном порядке. Остальные запросы - в течение дня, - рассказала региональный координатор волонтеров-медиков на Ямале Милана Зандукаева.

Напоминаем, что подать заявку можно через Федеральную горячую линию: 88002003411, на сайте мывместе2020.рф или соцсети.

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