Покупая лодочный мотор со скидкой, муравленковец отдал мошенникам более 45 тысяч рублей Фото: pixabay.com

В полицию Муравленко обратился местный житель, который отдал мошенникам 46 тысяч рублей.

Было установлено, что 25 октября мужчина увидел в интернете сайт, продающий лодочные моторы с хорошей скидкой. Заинтересовавшись предложением, он связался с продавцом по указанному номеру телефона и оформил заказ. Далее ему пришла инструкция и счет на оплату товара.

Ни о чем не подозревая, муравленковец отправился в отделение банка, где перевел 46 тысяч рублей на указанные реквизиты. После чего ему на телефон поступило сообщение, подтверждающее получение оплаты и фотография транспортной накладной. Однако товар так и был доставлен, а продавец перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Сотрудники полиции призывают граждан проявлять бдительность, а также ни при каких условиях не выполнять указания мошенников.

Вернуть деньги и наказать аферистов бывает очень непросто, а порой практически невозможно. Гораздо проще принять превентивные меры, чтобы не допустить возникновения подобной ситуации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Покупая автомобильные шины, ноябрянин отдал деньги мошенникам. Возбуждено уголовное дело (подробнее)