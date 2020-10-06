Покупая автомобильные шины, ноябрянин отдал деньги мошенникам Фото: pixabay.com

В полицию Ноябрьска обратился местный житель. Он сообщил, что стал жертвой мошенников, отдав им 60 тысяч рублей.

Было установлено, что заявитель нашёл в социальной сети объявление о продаже автомобильных шин. Связавшись с продавцом и обговорив условия доставки, мужчина перевел на его банковский счёт 60 тысяч рублей. В дальнейшем, чтобы уточнить срок доставки, мужчина неоднократно пытался связаться с продавцом, но его телефон не отвечал, а товар так и не был доставлен.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на поиск мошенника.

Сотрудники ноябрьской полиции в очередной раз просят граждан проявлять бдительность, общаясь с неизвестными людьми, быть осторожными и не торопиться переводить деньги, выполняя условия злоумышленников.

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