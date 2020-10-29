Преподаватели Школы инженерного резерва ТИУ притупили к занятиям с ямальскими учениками

Фото: Школа Инженерного Резерва ТИУ, соцсеть "ВКонтакте"

Преподаватели Школы инженерного резерва ТИУ приступили к дистанционным занятиям с ямальскими учениками по направлению «Математика». В скором времени начнутся занятия по физике.

Данная программа проводится совместно с Центром выявления и поддержки одаренных детей ЯНАО. Учащиеся разбиты на возрастные категории, занятия проходят один раз в неделю для каждой группы. Ребят ждут самостоятельные и контрольные работы, а также лекции и практические занятия.

В течение нескольких недель для школьников проводились отборочные испытания, в которых приняли участие около 600 претендентов. По их итогам были отобраны ребята, набравшие наибольшее количество баллов

Напоминаем, что благодаря центру поддержки одаренных детей, действующего на Ямале, у школьников появилась возможность пройти дистационную подготовку к ЕГЭ с сильнейшими преподавателями ВУЗов страны.