Ямальские школьники смогут пройти дистанционную подготовку к ЕГЭ с преподавателями ВУЗов

Фото: Дмитрий Артюхов, личная страница в соцсети "ВКонакте"

-Развить таланты каждого ребенка, который живет на Ямале, - цель, которую поставил перед нами наш Президент в рамках нацпроекта по образованию, - сообщил Дмитрий Артюхов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Для этого в регионе был создан центр поддержки одаренных детей. Уже завтра, 22 октября, на его сайте старшеклассники смогут подать заявки на образовательный сертификат по математике, физике и информатике. Он даст возможность пройти дистанционную подготовку к ЕГЭ с преподавателями ВУЗов, а затем - принять участие в очном интенсиве в Салехарде, Ноябрьске или Новом Уренгое. Вручение состоится в начале ноября.

Эффективность такой подготовки проверена в прошлом году. Тогда 222 школьника в качестве эксперимента прошли курсы и отлично показали себя на экзаменах. Екатерина Пузыревская из Нового Уренгоя после интенсива по физике смогла продемонстрировать и высокий результат на региональном этапе Всероссийской олимпиады.

-Успехи наших ребят - лучшее доказательство того, что такие программы нужны и важны. Призываю всех, кто планирует связать свое будущее с точными науками, обязательно подать заявку. Желаю всем удачи и новых побед! - написал глава региона.