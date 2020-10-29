Азат Мектепкалиев покинул пост главы Ханымея

Фото: личная страница Азата Мектепкалиева в "Instagram"

Глава Ханымея Азат Мектепкалиев, занимающий должность главы поселка Ханымей заявил о сложении своих полномочий. С понедельника, 2 ноября, он переходит работать в администрацию Пуровского района. Это стало известно из его видеообращения, размещенного в соцсети «Instagram» 28 ноября.

-Сегодня мой последний рабочий день в администрации Ханымея. С понедельника я приступаю к новым обязанностям в качестве заместителя главы администрации Пуровского района. Моя новая должность предполагает тесную работу с людьми, мы еще не раз с вами встретимся, для меня очень важно, что я остаюсь курировать любимый Ханымей. Это была моя просьба, и такую задачу для меня поставил глава района Антонн Колодин. Все проекты, которые были начаты, обязательно реализуются, планы по развитию поселка останутся в приоритете и на строгом контроле, - сообщил уже бывший глава.

Также он упомянул, что 21 октября главой Пуровского района стал Антон Колодин, а все муниципалитеты района были объединены в муниципальный округ Пуровский район, в результате чего образовалась одна большая администрация с территориальными управлениями.

Руководить Ханымеем будет Кирилл Скороходов, который является опытным и профессиональным управленцем.