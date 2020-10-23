Фото: администрация Пуровского района, соцсеть "ВКонтакте"

Антон Колодин избран главой Пуровского района. Депутаты единогласно поддержали его кандидатуру в ходе открытого голосования.

После торжественной церемонии принятия присяги, вновь избранного главу поздравила вице-губернатор ЯНАО Ирина Соколова.

-Сегодня принято важное для Пуровского района решение. Вы все знаете, я прожила в районе много лет, мне очень дорога Пуровская земля. Так же, как и все пуровчане, я хочу, чтобы район процветал, становился еще комфортнее, и жители могли по-настоящему гордиться своей территорией. Это зависит, в первую очередь, от целеустремленности главы и намеченного им курса развития. Уверена, Антон Александрович сумеет оправдать ожидания земляков. В его программе отражены основные механизмы решения задач, которые ставит губернатор округа перед главами муниципальных образований. От имени главы региона Дмитрия Андреевича Артюхова, Правительства автономного округа и от себя лично желаю вам успехов в добрых начинаниях на благо пуровчан», - отметила Ирина Соколова.

В свою очередь Антон Колодин поблагодарил за поддержку пуровчан и представителей депутатского корпуса.

-Приложу максимум сил, чтобы оправдать оказанное сегодня доверие на благо земляков, воплотить в жизнь их надежды. Ведь Пуровский район - это, прежде всего, люди, это мы с вами. Это территория, где благополучие человека всегда стоит и будет стоять на первом месте. Верю - вместе мы сумеем придать новый импульс развитию района, - сообщил новый глава.

Напомним, что одной из главных задач Антона Колодина является максимальное вовлечение земляков в процесс местного самоуправления.