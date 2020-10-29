Новоуренгойский детский сад «Брусничка» планируют переделать под реабилитационный центр

Фото: Новый Уренгой | Официальная группа, соцсеть "ВКонтакте"

Глава Нового Уренгоя посетил детский сад «Брусничка» - одно из самых первых дошкольных учреждений города. На сегодняшний день туда ходят 38 малышей.

В скором времени коллектив справит новоселье. По словам Андрея Воронова, все группы будут переведены в детский сад «Северное сияние», который планируется сдать в микрорайоне Строителей весной 2021 года.

В связи с этим решается вопрос использования помещений, которые должны освободятся. Руководитель НП «Антинаркотический Региональный комитет» Артем Пикалов предложил переоборудовать их под отделение реабилитационного центра общественной организации «Ямал без наркотиков», где могли бы поселиться его несовершеннолетние постояльцы.

Далее глава города побывал в одном из отделении самого центра, расположенного на улице Глухариной.

Напомним, что в Новом Уренгое есть два учреждения для восстановления наркозависимых. В отделении на улице Набережной проживают мужчины, а на Глухариной - женщины и подростки. В планах руководства - разделить потоки: женский и для несовершеннолетних.

Андрей Воронов ознакомился с условиями, в которых проходит реабилитация постояльцев, а после - пообщался с ними.

В трехэтажном здании тепло и комфортно, есть небольшая столовая, кабинет психолога. В недавно возведенном пристрое заканчиваются отделочные работы - здесь планируется разместить помещения для обучения швейному и слесарному делу, а также воспитательных бесед со священником.

Все силы направлены на то, чтобы процесс избавления от наркозависимости проходил у людей быстро и безболезненно.