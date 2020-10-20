Фото: Новый Уренгой | Официальная группа, соцсеть "ВКонтакте"

В Новом Уренгое появится детский сад на триста мест, который станет одним из самых больших в округе, а также впечатлит всех своей архитектурой.

Сейчас завершаются общестроительные работы и облицовка здания. Кроме того, выполнено благоустройство территории - уложен асфальт и оборудованы детские площадки. Впереди - внутренняя отделка помещений, установка мебели и оборудования.

В трехэтажном здании разместятся 17 групп, в том числе шесть ясельных и две компенсирующих. Предусмотрены бассейн, спортивный зал, соляная пещера, фитобар, кабинеты стоматолога, иностранных языков и для работы на компьютере.

Объект возводится в рамках муниципально-частного партнерства. Подрядчиком является ООО «Тюменьтел», а частным партнером - ООО «Север Капитал Строй».

Детский сад планируется ввести в эксплуатацию в конце 2020 года. Принять юных воспитанников он сможет следующей весной.