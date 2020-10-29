В поликлинику Аксарковской больницы поступил новый эндоскоп

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

Поликлиника Аксарковской центральной районной больницы пополнилась новым оборудованием - это высокотехнологичный эндоскоп, предназначенный для исследований пищевода, желудка и кишечного тракта.

Он укомплектован двумя гастроскопами и одним колоноскопом. Изображение, получаемое в результате осмотра, соответствует всем современным стандартам качества. Это позволит выявлять минимальные неопластические изменения слизистой, а также опухолевые и предопухолевые поражения, плохо различимые при осмотре на обычной аппаратуре.

Кроме того, при проведении обследования с помощью нового эндоскопа, пациент практически не испытывает болезненных ощущений, как это было в случае с аппаратом предыдущего поколения. Медики ожидают, что спрос на процедуру возрастет и, как следствие, заболевания ЖКТ будут выявляться на более ранней стадии.

Стоит добавить, что оборудование приобретено за счет средств регионального бюджета в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение».

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